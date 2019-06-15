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Tekirdağ'da hafif ticari araçla minibüs çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:09 | Son Güncelleme

Muratlı ilçesindeki kazada hafif yaralanan 18 kişi, hastanede tedavileri tamamlanarak taburcu edildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde hafif ticari araçla minibüsün çarpışması sonucu 18 kişi yaralandı.

Mehmet Yüksel idaresindeki 06 BZ 2723 plakalı hafif ticari araç ile Mehmet Başar'ın kullandığı 59 S 0131 plakalı minibüs, Kırkkepenekli Kavşağı mevkisinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler Yüksel ve Başar'ın yanı sıra minibüsteki yolculardan 13'ü ile hafif ticari araçtaki 3 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi gönderildi.

Sağlık ekiplerince Tekirdağ ve Muratlı Devlet Hastanelerine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Tekirdağ yaralı

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