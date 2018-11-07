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Tekirdağ’da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 13:44 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, 200 polisle helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ’da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, 200 polisle helikopter destekli düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında arama yapılırken, kapılarını açılmayan bazı evlere polis balkondan girdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'ne şafak operasyonu düzenledi. Sabaha karşı tüm şubelerden yaklaşık 200 polisin yanı sıra operasyona Özel Harekat ekipleri ve havadan helikopter de destek verdi. Aydoğdu Mahallesi'nin giriş ve çıkışları polis ekiplerince kapatıldı. Uyuşturucu sattığı belirlenen 22 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 26 eve baskın yaparken, polis ekipleri bazı evlere balkondan girdi. Drone kullanılan operasyonda narkotik dedektör köpekleri Kiraz ve Larisa adreslerde uyuşturucu araması yaptı. Operasyonlarda girilen evler didik didik arandı. Aramalar sonucu uyuşturucu maddeler ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında yakalama kararı bulunan 6 şüphelinin daha arandığı belirtildi. Gözaltına alınan 16 şüpheli geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ’da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltıTekirdağ’da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltıTekirdağ’da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltıTekirdağ’da hava destekli uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı

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