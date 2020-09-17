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Tekirdağ’da havaya ateş açan zanlı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2020 16:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındıTekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde havaya ateş açtığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Tekirdağ’da havaya ateş açtığı iddia edilen bir kişi gözaltına alındı
Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde havaya ateş açtığı iddia edilen bir şahıs gözaltına alındı. Zanlıya ait olduğu öğrenilen 1 adet tabancaya el konuldu. Adının F.K. olduğu öğrenilen zanlıdan alınan 1 adet tabanca, 1 adet şarjör, 35 adet dolu fişek ve 6 adet boş fişeğe el konularak Çerkezköy adli emanete gönderildi. Gözaltına alınan F.K. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Konuyla ilgili soruşturma işlemleri sürüyor.

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