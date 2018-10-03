Tekirdağ’da hayvan hırsızlığı iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ethem Kaya ve Nazmiye Şahinbay hayvanlarının çalındığını ileri sürerek polise başvurdu.

Başvuru üzerine harekete geçen ekipler Kaya'ya ait 25 küçükbaş ve Şahinbay’a ait bir büyükbaş hayvanın çalındığını tespit etti.

Şüphelilerin eşkal bilgilerinden yola çıkan ekipler U.K, H.K, S.K, ve C.T. Ambardere mevkisinde yakaladı.

Ekiplerce gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelilerin çaldıkları hayvanları başkalarına sattığını öğrenildi.

