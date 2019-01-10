Tekirdağ'da hayvan kaçakçılığı operasyonu

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda, yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu belirlenen yabani kanatlı hayvan türleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmalar kapsamında kaçak yollarla ülkeye sokulan ve doğada yakalanan, bulundurulması yasak yabani hayvan türlerinin beslendiğini tespit etti.

Süleymanpaşa ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, beyaz ve siyah kuğu, akyanak kaz, mandarin, cennet ve angıt ördekleri ile tavus kuşu cinsi 35 hayvan bulundu.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilen hayvanlar, burada tedavi altına alındı.

Hayvanları bulundurduğu belirlenen kişilere, 44 bin 820 lira idari para cezası uygulandı.

