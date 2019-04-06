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Tekirdağ'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2019 00:12 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde hemzemin geçitte trenin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çerkezköy-Edirne seferini yapan trenin hemzemin geçitte bir kişiye çarptığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, trenin çarptığı Kemal S'nin (37) hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kemal S'nin cesedi, Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Makinistlerin ifadesinin alınmasının ardından, tren Edirne istikametine devam etti.

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Kaza ölü Tekirdağ tren

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