Tekirdağ'da hırsızlık iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bir iş yerinden 50 bin lira değerinde cep telefonu çaldıkları iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa mahallesinde faaliyet gösteren telefon dükkanın sahibi iş yerinin camlarının kırılarak içerideki telefonların çalındığını polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, dükkan içindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin kimlikleri tespit edildi.
Polis ekipleri, F.Y, Ş.Ö, E.T. ve Ş.Ö'yü gözaltına aldı.
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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