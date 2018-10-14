Tekirdağ'da hırsızlık şüphelisi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, evlerden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, hırsızlığı Murat U'nun gerçekleştirdiğini belirledi. Teknik ve fiziki takip sonucu İstanbul'da yakalanan şüpheli, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin, ilçede 4 evden hırsızlık olayına karıştığı belirlendi.
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