Tekirdağ'da iki araç çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),(DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada İsmet Açıcı öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, Ergene'nin Velimeşe-Yanıkağıl karayolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Pala yönetimindeki 59 TG 488 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen İsmet Açıcı'nın kullandığı 52 HK 364 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmet Açıcı olay yerinde hayatını kaybederken, Halil Eryılmaz, Mehmet Akyüz, Mustafa Pala, Emre Doğan yaralandı. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden İsmet Açıcı'nın cansız bedeni itfaiye tarafından otomobil içinden çıkarılarak, Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

