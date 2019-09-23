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Tekirdağ’da iki araç çarpıştı: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 23:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.Kaza, Kapaklı ilçesi Erbay Caddesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’da iki aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Kapaklı ilçesi Erbay Caddesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen Bülent Ç. idaresindeki 25 HC 100 plakalı araç, caddede süratli ilerlediği iddia edilen Yılmaz U. yönetimindeki 34 PER 27 plakalı araçla çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücü Yılmaz U., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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