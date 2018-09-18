Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İsmet KARABEY/HAYRABOLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, sürücülerden İsmet Gürsel hayatını kaybetti, Recep Yılmaz yaralandı.
Kaza, Hayrabolu ilçesi Alpullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hayrabolu'ya giden H7395B Bulgaristan plakalı Recep Yılmaz kontrolündeki otomobil ile karşı yönden gelen 39 NS 375 plakalı İsmet Gürsel'in kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobillerin sürücülerinden İsmet Gürsel olay yerinde yaşamını yitirdi, yaralanan Recep Yılmaz ise sağlık ekipleri tarafından Hayrabolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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