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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2018 22:14 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ-Hayrabolu yolunun Yağcı kavşağı mevkisinde, Hayrabolu istikametine seyreden Cengiz A. idaresindeki 39 TG 302 plakalı otomobil ile Abdurrahman G. yönetimindeki 34 AP 2901 plakalı otomobil çarpıştı.

Kaza sonucu otomobil sürücüsü Cengiz A. ve eşi Dilek A. ile diğer araç sürücüsü Abdurrahman G. yaralandı.

Araçta sıkışan otomobil sürücüsü Cengiz A. ve eşi Dilek A. olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol, bir süre trafik akışına kapatıldı.

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Kaza Tekirdağ yaralı

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