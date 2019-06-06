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Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 19:24 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hayrabolu-Malkara yolu Kutlugün Mahallesi'nde Caner Dirmenci'nin kullandığı 59 YG 919 plakalı otomobil ile Tolga Demirtaş idaresindeki 39 AAC 209 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışma sonucu iki otomobil takla atarak, yol kenarına devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Dirmenci, otomobilde bulunan, İsmet ve Gülay Dirmenci, Özdenur Dirik ile diğer araç sürücüsü Demirtaş ve araçta bulunan Çınar Demirtaş yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Hayrabolu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza Tekirdağ yaralı

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