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Tekirdağ'da inşaatta göçük: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 20:28 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da inşaatta göçük: 2 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir inşaat alanında çukur açarken kayan toprağın altında kalan 2 işçi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kazimiye Mahallesi şehitlik bölgesinde, bir inşaatta derin toprak çukur kazan Mümin Sevinç ile Hüseyin Erol, toprağın kayması sonucu göçük altında kaldı.

Diğer çalışanların bildirmesinin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmayla işçileri çıkarttı.

Ağır yaralı işçiler 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla çevredeki özel hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
2 yaralı Çorlu göçük

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