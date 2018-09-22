Tekirdağ'da iş kazası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde taş kırma makinesine sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çorlu-Tekirdağ yolu üzerindeki taş ocağında çalışan Şaban Sezgin (47), taş kırma makinesine sıkıştı.

Olayı fark eden diğer işçiler, makineyi durdurup durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Sezgin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Taş ocağına gelerek inceleme yapan jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

