Tekirdağ’da iş yerinden hırsızlık

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde iş yerinden hırsızlık olayıyla ilgili 1 kişi yakalandı.
Merkez ilçe Eskicami-Ortacami Mahallesi’nde belirtilen bir adreste faaliyet gösteren iş yerinden çeşitli marka, sigara, alkol ve para çalınması olayı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde şüphelinin A.S. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, suç eşyaları ile birlikte yakalandı. A.S.’nin yapılan GBT kontrolünde arandığı tespit edilerek, hakkında yapılan işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.
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