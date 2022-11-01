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Tekirdağ’da işçi otobüsü yandı

01.11.2022 09:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ Ergene’de işçileri fabrikaya bırakıp park ettiği otobüste yangın çıktı. Olay, sabah saatlerinde Ulaş Mahallesi Motor Yerleri mevkiinde meydana geldi.

45 işçiyi fabrikaya bırakan şoför Sebahattin Epgüler, otobüsü yol kenarına park edip ayrıldı. Birkaç dakika sonra motor kısmı tutuşan otobüste yangın çıktı.

Yangını görüp ilk müdahaleyi yapan fabrika çalışanları itfaiyeyi arayıp yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri, otobüsün tamamına sıçramadan yangını önledi. Ekiplerin yarım saat süren çalışması sonrası yangın tamamen söndürüldü.

“TELEFON GELİNCE APAR TOPAR GELDİM”

Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Sebahattin Epgüler, “İşçileri bıraktıktan sonra aracı yol kenarına park ettim. Başka bir araca bindikten birkaç saniye sonra arkamdan motor tarafı yanmış. Beni telefonla aradılar, ‘çabuk gel, araba yanıyor’ diye ben de apar topar olay yerine geldim” dedi.

700 BİN LİRA ZARAR VAR

Yangının ne sebeple çıktığını henüz kestiremediklerini ifade eden Epgüler, maddi zararın yaklaşık 700 bin lira civarında olduğunu öne sürdü. Yangınla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

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