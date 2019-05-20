Tekirdağ'da iskeleden düşen inşaat işçisi öldü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir inşaatın iskelesinden düşen işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Bayram Okumuş, dış cephe kaplaması için çıktığı iskelede dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden zemine düştü.

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Okumuş'un yaşamını yitirdiğini belirledi.

Okumuş'un cesedi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çerkezköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

