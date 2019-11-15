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Tekirdağ'da ıslak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 13:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da ıslak mendil çaldığı iddiasıyla 5 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çaldığı iddia edilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ulaş Mahallesi'nde bir iş yerinden 2 bin 500 paket ıslak mendil çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Çorlu ilçesindeki bir toptancı deposuna düzenlediği operasyonda ele geçirdiği ıslak mendilleri, sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayına karıştığı iddia edilen 8 şüpheliden 5'i gözaltına alındı.

Diğerlerinin yakalanmasına çalışılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık ıslak mendil Jandarma Tekirdağ

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