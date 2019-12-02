HABER

Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 15:09 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da işlenen cinayetin zanlısı 14 yıl sonra yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 14 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı yakalandı.

Tekirdağ ile Çorlu emniyet müdürlükleri ekipleri, Kaya Haydar Kaya'nın (43) 2005 yılında Muhittin Mahallesi Kocaağa Sokağı'nda iş yerinden çıkarak aracına binmeye çalışırken uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülmesiyle ilgili özel ekip oluşturdu.

Ekipler, gerçekleştirdiği titiz çalışma sonucu bazı adreslere düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden katil zanlısı S.K, tutuklandı. Diğer şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

PARTNER Yılın erkeği o seçildi! Yılın erkeği o seçildi!
Su borusundan çıktı! Tam 6 metreSu borusundan çıktı! Tam 6 metre
Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttıDiyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet Çorlu Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Cem Uzan'dan Ali Babacan ve Abdüllatif Şener için suçlama!

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Villa açıklaması! 'FETÖ'cülükle...'

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Yunanistan'dan NATO zirvesinde skandal Türkiye talebi

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Bomba iddia! Falcao'nun yeni adresi!..

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

Dikkat! Kuvvetli yağış ve kar geliyor

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Adana’da evlat vahşeti

Adana’da evlat vahşeti

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

Su borusundan çıktı! Tam 6 metre

2020 hac kontenjanı belli oldu! Diyanet İşleri Başkanı'ndan açıklama

Diyanet İşleri Başkanı açıkladı! Kontenjan arttı

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Rejim İdlib'de masumları vurdu: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Doğu Karadeniz'de kardan 57 köy yolu kapandı

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan NATO açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.