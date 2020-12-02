Tekirdağ’da kablo hırsızlığı: 5’i Pakistan uyruklu 6 gözaltı

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesinde 300 metre kablo hırsızlığına ilişkin 5’i Pakistan uyruklu 6 kişi yakalandı.

Marmaraereğlisi ilçesi Kamaradere Mahallesinde bulunan bir firmaya ait iletişim ve internet erişim hizmeti sağlayan 300 metre uzunluğunda bakır kablonun çalınması olayı ile ilgili Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek operasyon düzenlendi. Yürütülen araştırmada şüpheli aracın Çorlu ilçesinde Hurdacılık işi yapan O.S. İsimli şahsa ait olduğu tespit edildi.

Operasyonda 5’i Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Suçta kullanıldığı değerlendirilen 1 adet demir kesme makası kamyonet ve üstünde firmaya ait olan yanmış vaziyette kablolar ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerin alınan ifadelerinde aynı şüphelilerin Kasım ve eylül 2020 aylarında Marmaraereğlisi ilçesinde meydana gelen aynı firmaya ait 3 kablo hırsızlığı olayını gerçekleştirdikleri belirlendi. Gözaltında bulunan 6 şüpheli işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

