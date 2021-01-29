HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

29.01.2021 11:41 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen akaryakıt operasyonunda 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğümüz Çorlu Grup Amirliğince akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve işyerlerine yönelik çalışma yapıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu İlçesinde düzenlenen akaryakıt operasyonunda 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaya ilişkin 10 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğümüz Çorlu Grup Amirliğince akaryakıt kaçakçılığı yapan şahıs ve işyerlerine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalarda Çorlu ilçesinde kurulan motorlu düzenekler vasıtasıyla kamyon ve tırlara kaçak akaryakıt sattığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Aramalarda, yaklaşık 5 bin 350 litre kaçak akaryakıt, IBC tanklar arası aktarım ve araçlara satımı esnasında kullanılan motorlu düzenek, içerisinde yakıtın olduğu IBC tanklar ele geçirildi.
Konu ile ilgili 10 şüpheli gözaltına alınarak, soruşturma işlemlerine başlandı.

Tekirdağ’da kaçak akaryakıt operasyonu: 10 gözaltı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu Tacizciye meydan dayağı! O sözleri olay oldu
Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'
70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?70 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 70?

En Çok Okunan Haberler

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Ve beklenen uçak Türkiye'ye indi

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Balıkesir'de işçi servisi TIR'la çarpıştı: 3 ölü, 9 yaralı

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Bomba itiraf! 'Kanka değilim...'

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Survivor'da korkutan anlar! Daha fazla dayanamadı

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Erdoğan'a o ismi şikayet ettiler

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

Son dakika! ABD'de nitrojen sızıntısı: Ölü ve yaralılar var

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Korkutan uyarı! Tedbirlere uyumsuzluk koronavirüs salgınında üçüncü zirve riskini artırabilir

Bilim Kurulu üyesinden korkutan 3. zirve uyarısı

Dikkat çeken açıklama! Salgın bitecek ama virüs kaybolmayacak

Dikkat çeken açıklama! 'Salgın bitecek ama...'

Yer: Bursa! Cadde ortasında husumetlisini vurdu

Yer: Bursa! Güpegündüz dehşet saçtı

Kanser tedavisi gören baba ile kızı bir gün arayla öldü

Çok acı... Baba ile kızı bir gün arayla öldü

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli'den flaş deprem uyarısı: Anormallik yaşanıyor

İstanbul'daki 3 ilçe için Kandilli uyardı: Anormallik yaşanıyor

Bağ-Kur borcu ödeme 2021... Bağ-Kur borcu yapılandırma başvuru süresi uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Bağ-Kur borcu nasıl silinir?

Bağ-Kur borcu sildirme başvuru süresi bitiyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.