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Tekirdağ'da kaçak biyodizel yakıt operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 21:22 | Son Güncelleme

TEKİRDAG'da, polis operasyonunda, kaçak olarak üretildikten sonra yurt dışına çıkarılmak istenen 1300 ton biyodizel yakıt ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAG'da, polis operasyonunda, kaçak olarak üretildikten sonra yurt dışına çıkarılmak istenen 1300 ton biyodizel yakıt ele geçirilirken, 11 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ'da kaçak olarak biyodizel yakıt üretildiğini belirledi. Geniş kapsamlı çalışma yapan ekipler, yakıtın, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Nusratfakı Mahallesi'nde faaliyet gösteren kimya tesisinde, EPDK lisansı olmadan yasa dışı üretildiğini ve Malkara'daki yağ fabrikasında depolandığını tespit etti.

Polis ekipleri, kaçak olarak üretilen biyodizel yakıtların gemiye yüklenerek, yurt dışına çıkarılacağını da belirleyip, depoya operasyon düzenledi. Operasyonda, toplam 1300 ton kaçak biyodizel yakıt ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 kişi ise sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Biyodizel türü akaryakıt ile bitkisel ve her türlü biyolojik kökenli yağların, çeşitli işlemlerden geçirilerek, dizel araçlarda kullanılmaya elverişli hale getirilmesinin yanında özellikle Avrupa ülkelerinde kullanım oranı çok yüksek olduğu için Türkiye'de uluslararası kaçakçılığı yapılan petrol ürünü olduğu belirtildi.

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