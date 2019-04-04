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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 13:08 | Son Güncelleme

Çorlu'da yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ve 70 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçeye bazı kişilerce gümrük kaçağı içki ve el yapımı içki getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan operasyonda bir ev ve otomobilde yapılan aramalarda, 300 litre etil alkol, 70 şişe gümrük kaçağı içki, tüfek, tabanca ve fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet içki Tekirdağ

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