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Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2019 01:34 | Son Güncelleme

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 129 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki, 83 litre ev yapımı alkollü içki ele geçirildi.Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi.

Tekirdağ’da kaçak içki operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonda, 129 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki, 83 litre ev yapımı alkollü içki ele geçirildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde ülke genelinde alkollü ürün satışı yapan iş yerlerine yönelik eş zamanlı denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alkol satışı yapan iş yerleri ve bu iş yerlerine ait depolar denetlendi. Yapılan eş zamanlı denetimlerde; 34 iş yerinde ,129 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki, 83 litre ev yapımı alkollü içki ele geçirildi. 7 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem, 2 kişi hakkında da idari işlem yapıldı.

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