HABER

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 20:11 | Son Güncelleme

Operasyonda 600 litre viski, 350 litre rakı, 120 litre şarap, bin 500 litre rakı yapımı için damıtılmaya bırakılmış şıra ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 bin 570 litre kaçak içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Esenler Mahallesi'nde, M.K'nin, çiftlik evinde kaçak alkollü içki üreterek piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Operasyonda, adreste yapılan aramada 600 litre viski, 350 litre rakı, 120 litre şarap, bin 500 litre rakı yapımı için damıtılmaya bırakılmış şıra ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.K'nin işlemleri sürüyor.

PARTNERÜnlü modacının mayosu olay oldu!Ünlü modacının mayosu olay oldu!
Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (3)Bitlis'te binbaşı roketli saldırıda şehit oldu; 1'i korucu 2 yaralı (3)
15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak15 Temmuz şehidinin ismi polis karakolunda yaşayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
içki kaçak Tekirdağ

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Ünlü futbolcunun eski eşiyle fotoğrafları sızdı! İlk açıklama

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Bakan Turhan müjdeyi verdi! FSM Köprüsü bayramdan önce açılacak

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Ekrem İmamoğlu açıkladı: Yüzde 90'a yakını istifa etti

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Devletin tüm kurumları seferber oldu! İşte Düzce'de son durum

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Mayoyla yakalanmıştı! 'Beni bitirdiler'

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul'da hareketli dakikalar! Polisler harekete geçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İBB'de üst düzey istifalar devam ediyor! Resmen duyurdular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.