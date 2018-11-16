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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 4 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da jandarmanın düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yaptığı çalışmada Çorlu ilçesinin Yenice, Havuzlar ve Rumeli mahallelerinde kaçak içki üretimi yapıldığı ve bandrolsüz içki satışı yapıldığını belirledi. Tespit edilen 5 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda, satışa hazır 260 litre şişelenmiş kaçak rakı, 75 litre viski, 35 litre ev yapımı şarap ile çok sayıda hologram, bandrol, etiket ve kapüşon ele geçirildi. Operasyonda, K.K., S.B., O.S. ve B.Y. gözaltına alınıp, haklarında soruşturma başlatıldı.

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