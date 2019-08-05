Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu; 4,5 milyon lira vergi kaçağı önlendi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen içkiler ele geçirildi. Operasyonla 4 milyon 840 bin liralık vergi kaçağının önüne geçildi.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'nca 'Müşterek Türkiye Kaçak Alkol Uygulaması' kapsamında, 119 kişilik personelle büfe, depo ve imalathanelere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; kaçak olarak üretilen ve temin edilen, piyasaya sürülmeye hazır içkiler bulundu. Operasyonda 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı, 108 litre viski, 2 litre votka ile 1 litre etil alkol ele geçildi. Operasyon kapsamında C.K., Ü.M.B. ve C.G. gözaltına alınarak, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Jandarmanın düzenlediği kaçak içki operasyonuyla 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının da önlendiği belirtildi.

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