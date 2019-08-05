HABER

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu; 4,5 milyon lira vergi kaçağı önlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:57 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen içkiler ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu; 4,5 milyon lira vergi kaçağı önlendi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, kaçak üretilen ve piyasaya sürülmek istenen içkiler ele geçirildi. Operasyonla 4 milyon 840 bin liralık vergi kaçağının önüne geçildi.
Tekirdağ Jandarma Komutanlığı'nca 'Müşterek Türkiye Kaçak Alkol Uygulaması' kapsamında, 119 kişilik personelle büfe, depo ve imalathanelere operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; kaçak olarak üretilen ve temin edilen, piyasaya sürülmeye hazır içkiler bulundu. Operasyonda 20 bin litre kaçak şarap, piyasadan toplatılmış 261 bin mükerrer kapüşon, 80 litre rakı, 108 litre viski, 2 litre votka ile 1 litre etil alkol ele geçildi. Operasyon kapsamında C.K., Ü.M.B. ve C.G. gözaltına alınarak, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Jandarmanın düzenlediği kaçak içki operasyonuyla 4 milyon 840 bin 832 lira vergi kaçağının da önlendiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu; 4,5 milyon lira vergi kaçağı önlendiTekirdağ'da kaçak içki operasyonu; 4,5 milyon lira vergi kaçağı önlendiTekirdağ'da kaçak içki operasyonu; 4,5 milyon lira vergi kaçağı önlendi

PARTNERCanlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!Canlı yayında bebek emzirdi, sosyal medya karıştı!
Ayvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangınıAyvalık’ta aynı bölgede 3 gün arayla ikinci fabrika yangını
Kavga ettiği şahsı öldürmek isterken, o şahsın babasını öldürdüKavga ettiği şahsı öldürmek isterken, o şahsın babasını öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

'Bu paketi ellemeyin' yazıyordu, içinden çıkanlar şoke etti!

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Gaziantep'in kahraman jandarması! Tek başına çeteyi çökertti

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Anlaşma neden iptal oldu? Dere açıkladı

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Ankara'da şizofren abi dehşeti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamu çalışanlarına müjde!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

Putin'den ABD'ye uyarı: Biz de yaparız!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.