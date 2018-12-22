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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 13:02 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da, polisin yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 174 şişe ve bidonda 207 litre kaçak içki ele geçirdi, 7 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, polisin yaklaşan yılbaşı öncesi düzenlediği operasyonda, 174 şişe ve bidonda 207 litre kaçak içki ele geçirdi, 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından yaklaşan yılbaşı nedeniyle il genelinde kaçak içki operasyonu düzenledi. Operasyon kapsamında 174 şişe ve 207 litresi bidonlarda şişelenmiş bandrolsüz kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak içkiler imha edilmek üzere Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 7 gözaltı

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