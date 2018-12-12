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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da kaçak şarap üretip, devletten vergi kaçırdığı iddia edilen işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda kaçak şarap ile piyasadan yeniden toplanan, kullanıma hazır 41 bin 800 kapşon ele geçirildi.

Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

Ruhan YALÇIN- Murat YAYIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da kaçak şarap üretip, devletten vergi kaçırdığı iddia edilen işletmelere yönelik düzenlenen operasyonda kaçak şarap ile piyasadan yeniden toplanan, kullanıma hazır 41 bin 800 kapşon ele geçirildi. Operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri daha önce satılmış şarap şişelerinde kullanılan bandrollü kapşonların, yeni şarap şişelerinde kullanılarak satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, TAPDK bandrollü kep ve kapüşonların piyasadan geri toplatılıp defalarca kullanıldığını ve bu yöntemle devletten milyonlarca liralık vergi kaçırdığını tespit etti. Şarköy ilçesi Hoşköy Mahallesi'ndeki bir işletmeye operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, bin 500 litre doluma hazır dökme şarap ile 3'er litrelik şişelerde 765 adet şarap ve piyasadan toplanmış tekrar kullanıma hazır 41 bin 800 kapşon ele geçirildi. Ekipler, M.K., S.U., E.A., M.K., E.M., S.Ö., H.G. ve E.V.'yi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler hakkında, 'Kaçakçılıkla mücadele kanunu ve vergi kaçakçılığı' suçlarından işlem başlattı.
Merkez Altınova Mahallesi'nde polisin kaçak içki üretildiğini belirlediği adreste yaptığı aramada ise mükerrer bandrol kullanılan toplam 844 şişe şarap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişinin arandığı bildirildi.

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Tekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltıTekirdağ'da kaçak içki operasyonu: 8 gözaltı

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