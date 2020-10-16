HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe

Tekirdağ’da kaçak içki satıcılarına darbe üstüne darbe

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 11:10 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı markalarda 35 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışına geçit vermiyor.

Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda farklı markalarda 35 şişe sahte bandrollü içki ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içki yapımı ve satışına geçit vermiyor. Polis ekiplerince sahte bandrollü içki satıldığı bilgisi üzerine belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 22 şişe farklı markalarda sahte bandrollü içki ve 13 şişe sahte bandrollü rakı ele geçirilirken, 3 şüpheli gözaltına alındı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
Trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attıTrafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Türkiye'de üretilecek!Türkiye'de üretilecek!
En Çok Okunan Haberler
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Bilim insanları uyardı: Yeni salgın tehlikesi
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Alt geçitteki resim kapatma çalışması durduruldu
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Büyük skandal! Eski cerrahtan 312 kişiye tecavüz ve cinsel taciz
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Erdoğan imzaladı! Adalet Bakanlığı'na kritik atama
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Bikinili pozlarını bu notla paylaştı! 'Seksi göründüğümü...'
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
Canlı yayında cinayet itirafı! Stüdyoda gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
Ece Üner'den çok çarpıcı Kadir Şeker yorumu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
İşini iyi yaptığını kanıtlamak için tuvalet suyu içti
Diğer Haberler
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
SMA hastası Öykü'nün tedavi için 1 ayı kaldı
Fransa tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı terörist Adana'da yakalandı
Fransa'nın aradığı terörist Adana'da yakalandı
İstanbul'da trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Trafik magandası terör estirdi! 'Gel barışalım' dedi tokat attı
Sütyenden çıkan uyuşturucu, 58 yıl hapse mahkum etti
Sütyeninden çıkanlar 85 yıl hapse mahkum etti
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'dan grip aşısı uyarısı
Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken aşı uyarısı: Fayda sağlamayabilir
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Federasyon kararını gözden geçirmeli
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Federasyon kararını gözden geçirmeli
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.