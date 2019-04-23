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Tekirdağ'da "kaçak tütün" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2019 13:25 | Son Güncelleme

Süleymanpaşa ve Çorlu'da düzenlenen operasyonlarda, 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satımı yapıldığını tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, bir ton 50 kilogram kaçak tütün ve 312 bin adet makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi hakkında işlem yapıldı, bir kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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