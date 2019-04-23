TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda 1 tondan fazla kaçak tütün ele geçirildi.

Tekirdağ Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak tütün satımı yapıldığını tespit edilen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, bir ton 50 kilogram kaçak tütün ve 312 bin adet makaron ele geçirdi.

Operasyonda 2 kişi hakkında işlem yapıldı, bir kişi de gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

