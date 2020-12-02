Tekirdağ’da kaçak tütün operasyonu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütüne yönelik düzenlenen operasyonda 12 bin adet doldurulmuş makaron ve 30 kilogram açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ve tütün mamüllerinin ticaretine geçit vermiyor. Polis ekiplerince Süleymanpaşa ilçesinde kaçak tütün ürünlerine yönelik yapılan çalışmalarla bir işletmede arama yapıldı. Aramalarda 12 bin adet doldurulmuş makaron ve 30 kilogram açıkta kıyılmış tütün ele geçirildi. Aramalar sırasında işyerine gelen bir şahsın elinde bulunan poşette 2 bin 500 adet doldurmuş makaron daha ele geçirildi. İşletme sahibi ve 2 bin 500 poşet ile işletmeye gelen şahsa işlem yapıldı.

