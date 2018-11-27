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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 22:08 | Son Güncelleme

Çorlu ilçesindeki operasyonda, bin 933 kaçak cep telefonu ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, bin 933 kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 34 VA 5913 plakalı otomobilde kaçak ürün bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

Çorlu-İstanbul karayolunda önlem alan ekipler, otomobili kontrol noktasında durdurdu. Yapılan aramada, otomobilin bagajındaki 6 bavul içinde 200'ü dijital, bin 733'ü tuşlu olmak üzere bin 933 kaçak cep telefonu bulundu.

Kaçak cep telefonlarına el konulurken, otomobil sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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Tekirdağ'da kaçakçılara yönelik operasyon

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