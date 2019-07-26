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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 09:41 | Son Güncelleme

Operasyonda, bir milyon 650 bin mükerrer bandrollü ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 milyon 650 bin mükerrer bandrollü ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçede mükerrer bandrollü olan ve bandrolsüz gümrük kaçağı makaron satışı ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bir depo ve 2 araçta yaptıkları aramada 950 bin mükerrer bandrollü, 700 bin bandrolsüz gümrük kaçağı makaron ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Emniyet makaron operasyon Tekirdağ

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