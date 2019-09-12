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Tekirdağ'da kaçakçılık operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 19:01 | Son Güncelleme

İki otomobilde 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilirdi, 2 şüpheli gözaltına alındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 811 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne'de gümrük işlemlerine tabi tutulmadan Türkiye'ye getirilen gümrük kaçağı cep telefonlarının İstanbul'a götürüleceği bilgisi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Bu kapsamda TEM Otoyolu Çorlu ilçesi kesiminde durdurulan Ş.Ç'ye ait otomobilde 74 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, bu araca öncülük ettiği değerlendirilen E.V'ye ait otomobili de durdurdu. E.V'nin telefonların kendine ait olduğunu beyan etmesi üzerine X-Ray cihazıyla arama yapılan araçta gizli bölmelere zulalanmış 737 gümrük kaçağı cep telefonu daha buldu.

Gözaltına alınan E.V. ve Ş.Ç'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak Tekirdağ TELEFON

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