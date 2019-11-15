Tekirdağ’da kaçan araçta tekne motorları bulundu: 4 gözaltı

Tekirdağ’ın Marmaraereğilisi ilçesinde jandarmadan kaçan bir otomobil yol kenarından terkedilmiş halde bulundu. Araçta yapılan aramada 2 adet tekne motoru bulunurken kaçan 4 şahıs yakalandı.

Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi Yeniçiftlik mahallesinde jandarma ekipleri tarafından icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında sitelere ve sahil kısmına girmeye çalışan 34 RC 2050 plakalı araçtan şüphelenmesi üzerine araç durdurulmak istendi.

Terkedilmiş halde bulundu

‘Dur’ ihtarlarına uymayan araç Marmaraereğlisi istikametine doğru kaçmaya başladı. Bunun üzerine jandarma ekiplerince yapılan takipte kaçan araç yol kenarında terk edilmiş halde bulundu. Araç içerisine yapılan aramada aracın bagaj kısmında çalıntı olduğu değerlendirilen 2 adet tekne motoru olduğu görüldü.

4 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerince yapılan teknik araştırmalar sonucunda olaya karışan şahısların O.K.S., N.P., A.A. ve Y.O. isimli 4 şahıs gözaltına alındı. Araçta bulunan 2 adet tekne motoru muhafaza altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



