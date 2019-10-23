HABER

Tekirdağ'da kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 05:18 | Son Güncelleme

 TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü.

Mehmet YİRUN / ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, Nuran Gökalp (39) tartıştığı erkek arkadaşı Ayhan D.(40) tarafından 15'ten fazla bıçak darbesiyle vahşice öldürüldü. Cesedin başında yakalanarak gözaltına alınan zanlı, alkol aldıktan sonra tartıştıklarını söyledi.

Olay, Zafer Mahallesi'nde bulunan Cemile Yeşil Anadolu Lisesi arkasındaki boş arazide yaşandı. İddiaya göre, araziden çığlık sesleri geldiğini duyan vatandaşlar 155 imdat polis hattını arayıp durumu bildirdi. Olay yerine giden mahalle bekçileri, geniş ve karanlık arazide çığlık seslerini takip ederek Nuran Gökalp'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. Telsiz anonsuyla olay yerine ambulans isteyen bekçiler, bu sırada Gökalp'in yanında elindeki ekmek bıçağı ile bekleyen Ayhan D.'yi yakaladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gökalp'in vücudunun çeşitli yerlerinden 15'ten fazla bıçak darbesiyle öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri de Ayhan D.'yi gözaltına alarak emniyete götürüldü.

Zanlının ilk ifadesinde, Nuran Gökalp ile arkadaş olduklarını söyleyerek, "Bir süredir benim telefonlarıma çıkmıyordu. Bu gece buluştuk, alkol aldık ve aramızda tartışma çıktı" dediği öğrenildi.

Gökalp'in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu ilçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!Meğer o hastalığın reçetesi... Doktorlar 'bol bol yiyin' diyor!
Dengesini kaybederek Porsuk Çayına düşen erkek şahıs hayatını kaybettiDengesini kaybederek Porsuk Çayına düşen erkek şahıs hayatını kaybetti
Tekirdağ'da kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldüTekirdağ'da kadın cinayeti: Erkek arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

G.Saray Avrupa'da yine kayıp! Tur şansını zora soktu

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

ABD'den flaş Türkiye açıklaması! YPG'ye açık açık sırt döndüler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin verdiği sözler tam manasıyla yerine getirilmiş değil

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Almanya'dan güvenli bölge açıklaması: Şaşkınlık ve rahatsızlık var

Sabri Saroğlu'nun eşi nefes kesti!

Sabri Saroğlu'nun eşi nefes kesti!

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

Trump'tan 4.5 milyon dolarlık yardım!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Yazılım mühendisinin sır ölümü!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oğlunun bıçakladığı baba, 'sonuçta evlattır' dedi, şikayetçi olmadı

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Konya'da minibüs ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 11 yaralı

Ankara'da korkunç olay! Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Raylara düşen kadın trenin altında kalarak hayatını kaybetti

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Malatya-Adıyaman sınırında kavga

Son dakika! Emine Bulut davasında yeni gelişme

Emine Bulut davasında yeni gelişme

Bodrum'da şüpheli ölüm

Bodrum'da şüpheli ölüm

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.