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Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:21 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kampüsünde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.
Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kampüsünde görev yapan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Musa Özmen kalp krizi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 47 yaşında 2 çocuk babası Özmen için Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığında resmi tören düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Aslan Yurt, 8. Mekanize Tugay Komutanı, Tankçı Kurmay Albay Cumhur Mustafa Kıcanaoğlu, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Emniyet Müdürü Mustafa aydın, İl Jandarma Alay Komutan Vekili, Albay Haşim Göksel, NKÜ Rektörü Prof. Dr Mümin Şahin, vefat eden Musa Özmen’in ailesi ve yakınları ile askeri ve emniyet personeli katıldı. Törene katılan Özmen’in yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Törende Özmen’in öz geçmişi okunarak, saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İl Müftüsü İsmail İpek tarafından dualar okundu. Kalp krizinden hayatını kaybeden Musa Özmen’in Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangasının omuzlarında cenaze aracına taşınarak, memleketi Edirne’nin Keşan ilçesine gönderildi.

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi

Tekirdağ’da kalp krizi geçiren astsubay için tören düzenlendi
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