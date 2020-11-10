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Tekirdağ’da kamyon şarampole uçtu: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2020 09:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiindeki Edirne il sınırında meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde yoldan çıkan kamyonun şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkiindeki Edirne il sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çanakkale istikametine seyreden Seyfi Karabiçek idaresindeki 07 BUN 82 plakalı nakliyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza sonrası kabinde sıkışan sürücü Karabiçek ve yanında bulunan Türkmen uyruklu Babamurat Kadirov ile Murat Türkmen, itfaiye ekiplerinin çabasıyla yaralı olarak kurtarıldı.
Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 3 yaralı tedavi altına alındı.

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