Tekirdağ’da kamyonet çatıya düştü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde çatıya düşen kamyonette bulunan 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 19 Mayıs Caddesi üzerinde seyreden 59 DP 861 plakalı kamyonet, henüz bilinmeyen nedenle önce elektrik trafosuna çarptı, ardından yoldan kot farkı bulunan bir evin ahır olarak kullanılan bölümünün çatısına düştü.

Kazanın ardından kamyoneti kullandığını ifade eden Mustafa A. ev sahibinden özür dileyerek, meydana gelen hasarı karşılayacağını belirtti.

Kazada hafif şekilde yaralanan kamyonetteki Serhat B. (17) ise olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşlar, gazetecilere yaptığı açıklamada, araç içerisinden 4 kişinin çıktığını ve kazanın ardından 2 kişinin olay yerinden ayrıldığını ifade etti.

Kamyonet, çatıdan vinç yardımıyla çıkarıldı.

