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  4. Tekirdağ’da kamyonet dehşeti: Fren yerine gaza basınca 2 yayayı ezdi

Tekirdağ’da kamyonet dehşeti: Fren yerine gaza basınca 2 yayayı ezdi

04.02.2021 08:01 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı iddia edilen kamyonet yayaların arasına daldı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sürücüsünün yanlışlıkla fren yerine gaza bastığı iddia edilen kamyonet yayaların arasına daldı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Camiatik Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, emanet aldığı kamyonetle Çifte Hamam Sokak’tan yokuş aşağı seyreden Remzi S. Cumhuriyet Caddesi’ne giriş yaparken fren yerine ayağını yanlışlıkla gaz pedalına götürdü.

Yaralının kırıkları var
Kontrolden çıkan araç, yol kenarında bulunan yayaların arasına daldı. Kamyonetin çarpması sonucu yaralanan Fahri Y. (44) ve Hamza C. (17) olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Fahri Y’nin kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi.

“Şok oldum, çok üzücü bir durum”
Olayla ilgili konuşan Ertan Karadeniz, “Kamyonet sürücüsünün frene basayım derken gaza yüklenmesiyle talihsiz ve üzücü bir an yaşadık. Kamyonet ilk olarak yaya halindeki gençlerin arasına daldı sonra da karşıdan karşıya geçmekte olan aile dostumuz Fahri kardeşime çarptı. O an şok oldum. Çok üzücü bir durum, Allah beterinden saklasın. Verilmiş sadakası varmış” diye konuştu.
Polis tarafından gözaltına alınan sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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