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Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

13.07.2022 21:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

F.C. idaresindeki 59 KC 088 plakalı otomobil ile T.B'nin kullandığı 59 ADC 965 plakalı kamyon Arzulu Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.C. ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınması için karakola götürüldü.

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