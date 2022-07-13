Tekirdağ'da kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kamyonla çarpışan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

F.C. idaresindeki 59 KC 088 plakalı otomobil ile T.B'nin kullandığı 59 ADC 965 plakalı kamyon Arzulu Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü F.C. ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü ifadesi alınması için karakola götürüldü.



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