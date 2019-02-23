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Tekirdağ’da kar sürücülere zor anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:48 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolda sürücülere zor anlar yaşattı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı yolda sürücülere zor anlar yaşattı. Kayak pistine dönen yolda araçlar, yokuş yukarı çıkamadı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, Malkara ilçesinde sabah saatlerinde tipi şeklinde etkisini gösterdi. Camiatik Mahallesi Şehit Temizer Caddesi’nde karla kaplanan yolda sürücüler, araçlarıyla yokuş yukarı çıkmakta zor anlar yaşadı. Kar lastiği olmayan araçlar da yolda kalınca trafik felç oldu. Araçlar vatandaşların yardımıyla itilerek kurtarılmaya çalışıldı.
Buzlanma ve kar birikintisi olmaması için Malkara Belediyesi’ne bağlı ekipler yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. İlçede hava sıcaklığı -5 derece ölçüldü.

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