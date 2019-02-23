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Tekirdağ’da kar ve fırtına: Deniz ulaşımı durdu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.02.2019 12:17 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde etkili olan kar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Marmara Denizi’nde hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından sabah saatlerinde Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da kar ve fırtına etkili oldu. Tekirdağ’da etkili olan kar yağışı ve kuvvetli rüzgarla karşılaşan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Öte yandan Marmara Denizi’nde de hızı zaman zaman 75 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılarda "Marmara’da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, yer yer 9 ( 90 km/sa )kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın Pazar günü ilk saatlerden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Marmara’da görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli’nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne’nin güney ilçeleri; doğu ilçeleri başta olmak üzere Çanakkale çevreleri ile Balıkesir’in Gönen, Balya ve Edremit ilçesinin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm) olması bekleniyor" denildi.

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