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Tekirdağ’da kar yağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 13:47 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.Malkar’da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de ilçe merkezinde hafif şekilde etkisini gösterdi.

Tekirdağ’da kar yağışı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde gece başlayan kar yağışı sabah saatlerinde de etkili oldu.
Malkar’da gece başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde de ilçe merkezinde hafif şekilde etkisini gösterdi. Vatandaşlar, kar yağışının sevindirici olduğunu ifade etti. İlçede kar yağışı öğle saatlerinde etkisini kaybetti. Kentte hava sıcaklığı ise 2 derece ölçüldü.

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