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Tekirdağ'da Karadenizli kadınlar organik yöresel pazar açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.02.2019 16:30 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ'da Karadenizli kadınlar kendi ürettikleri yöresel ürünleri Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar.

Ruhan YALÇIN,TEKİRDAĞ (DHA) - TEKİRDAĞ'da Karadenizli kadınlar kendi ürettikleri yöresel ürünleri Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar. Süleymanpaşa Belediyesi ile Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğinde, Karadeniz Mahallesi'nde her cumartesi açılacak olan, 'Kadın Eli Organik Pazarı'nda Karadenizli kadınlar organik olarak ürettikleri ürünleri satarak ev ekonomisine katkı sağlayacak. Pazarda kadınlar evlerinde yaptıkları, sarma, karalahana çorbası, mısır ekmeği, tere yağ, süt, peynir, zeytin, erişte, ekşimik gibi yöresel lezzetleri satışa sunacak. 'KARADENİZ KADINLARI ÇALIŞKANDIR' Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, bu pazarların sayısının artarak devam edeceğini belirterek, kadınların her zaman iş hayatının içinde olması ve üretmesi gerektiğini söyledi. Eşkinat, "İnşallah kadınlarımızın pazarları bereketli olur. Bu pazarımız her hafta burada devam edecek. Başka mahallelerimizde de bunu yaymak istiyoruz. Kadın üreticilerimiz el emeği ürünlerini bu pazarda tüketiciyle buluşturabilecek. İnsanlar da buradan organik ürünleri gönül rahatlığıyla alabilir" dedi. Karadeniz yöresine özgü ürünlerin de pazarda yer alacağını söyleyen Eşkinat, "Yaz aylarında bu pazarların daha da canlı olacağını düşünüyorum. Karadeniz kadınları çalışkandır, üretkendir. Kendi yöresel ürünlerini Tekirdağlı hemşehrileriyle paylaşacaklar" dedi. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak da, Karadeniz kadınının çalışkan olduğunu belirterek, "Karadeniz kadınının çalışkanlığı üretkenliği, Türkiye çapında kanıtlamıştır. Bu konuda yapılan çalışma çok güzel. Süleymanpaşa Belediye Başkanımız Ekrem Bey'e teşekkür ediyorum. Büyükşehir olarak kadınlarımıza her türlü desteği yapacağız" dedi. CHP MİLLETVEKİLİ YÜCEER: KADININ ÖZGÜRLEŞMESİ ÇOK ÖNEMLİ Pazarın açılışına katılan CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer ise, "Karadenizimizin kadınları gerçekten çok çalışkanlar, çok fedakarlar, cevvaller, çok mertler ama bir o kadar da erkekler rehavete kapılıyorlar. Kadınların çalışma hayatının ortasında olması çok kıymetli. Ben hep söylüyorum bu sadece para kazanmak demek değil, kadının özgürleşmesi, kadının uğradığı haksızlıklara karşı sesini çıkarabilmesi ve en önemlisi de kendi çocukları başta olmak üzere bütün haksızlığa uğrayan herkese rol model olabilmesi anlamında da çok önemli. Kadınlarımız evde oturmuyorlar biliyoruz. Burada bir adım atılmış ve çok kıymetli o anlamda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. Tekirdağ Karadeniz İlleri Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muharrem Akyüz de, haftada bir gün kadınların el emeği ürünlerinin pazarda satışa sunulacağını ifade ederek, "Bizim kadınlarımız cefakardır, çalışkandır. Tekirdağ'da böyle güzel bir projenin bizim mahallemizde de olması çok güzel. Bu belki de şimdilik küçük bir adım olarak görünebilir ama bu büyüyerek devam edecektir. İlerleyen zamanlarda burada sabahları kahvaltı hizmeti de sunmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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