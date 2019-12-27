Tekirdağ'da karaya oturan yük gemisi için kurtarma çalışması başlatıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında dümen kilitlenmesi sonucu karaya oturan Rus bandıralı kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma gerçekleştiriliyor.
Mürefte sahiline 25-30 metre açıkta karaya oturan ve içerisinde 11 kişilik mürettebatın bulunduğu geminin çevresine Kıyı Emniyeti römorkörü geldi.
Römorkör, gemiyi bulunduğu yerden halatlarla çıkarmak için çalışma başlattı.
- Olay
Rus bandıralı "Nevado 35" adlı küspe yüklü gemi, 25 Aralık'ta dümen kilitlenmesi sonucu Mürefte sahilinde karaya oturmuştu.
Kaptanın durumu telsizle bildirmesi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti ekipleri gitmiş, bölgede yakıt sızıntısı gözlemlenmediği belirtilmişti.
Okuyucu Yorumları 0 yorum