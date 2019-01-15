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Tekirdağ'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 00:25 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir kişi, karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kozyörük Mahallesi'ndeki bir fırında çalışan Afganistan uyruklu Abdül Şükür'ün (17) hareketsiz yattığını gören arkadaşları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerin gelen sağlık ekipleri, Şükür'ün ısınmak için teneke içinde yaktığı ateşten sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık incelemesi sonrası cenaze, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Malkara Tekirdağ zehirlenme

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