HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tekirdağ’da karlı yolda sürücülerin zor anları

Tekirdağ’da karlı yolda sürücülerin zor anları

16.01.2021 22:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışında kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Tekirdağ’da etkili olan kar yağışında kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Yoldan kalan bir aracın yardımına belediye ekipleri yetişti.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı Süleymanpaşa kırsalı ve Malkara ilçe merkezinde etkili oldu. Kar yağışının etkisini arttırması üzerine beyaza bürünen yollarda kar lastiği olmayan bazı araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Yolda mahsur kaldılar
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Araphacı Mahallesi rampasında bir otomobil yolda kaldı. Aracında mahsur kalan vatandaşların yardımını Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri ekipleri yetişti. Yoldan çıkan araç, iş makinesi yardımıyla kurtarıldı.
Kar birikintisi oluşan Malkara Devlet Hastanesi yolu ve ilçe merkezindeki yollarda Malkara Belediyesi ekiplerince tuzlama çalışması yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERZamanı donduran kadınlarZamanı donduran kadınlar
Bursa'da plastik fabrikasında korkutan yangınBursa'da plastik fabrikasında korkutan yangın
Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

En Çok Okunan Haberler

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

Yer: İstanbul! Silah ateş aldı, kanlar içinde kaldı

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

10 yaş gençleşti! İşte Pınar Altuğ'un yeni imajı...

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Mesut Özil, Fenerbahçe'de

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 16 Ocak koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

EGM sosyal medyadan duyurdu: Artık sadece saatler kaldı

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Bilim Kurulu üyesinden normale dönüş açıklaması

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Cesedi parçalanmış halde bulunan kişinin cinsiyeti belli oldu

Diğer Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaştı: İşte aşı uygulamasında merak edilenler

Bakan Koca paylaştı: Aşı uygulaması hakkında pratik bilgiler

Diyarbakır'da 6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

6 ayaklı doğan kuzu görenleri şaşırttı

Sakarya’da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı

Sakarya’da polis ekipleri gönüllerince karın keyfini çıkardı

Zihinsel engelli genci, kamyona kelepçeleyip koşturmuşlardı! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Engelli genci kamyonete bağlayıp koşturmuşlardı! 6 kişi adliyeye sevk edildi

Şiddetli yağmur Fethiye'de su baskınlarına neden oldu

Şiddetli yağış su baskınlarına neden oldu

Antalya'da feci kaza! 4 milyon TL değerindeki lüks araç hurdaya döndü

4 milyon TL değerindeydi! Lüks araç hurdaya döndü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.